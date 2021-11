Casa conectada: confira lançamentos de tecnologia para ter um apê moderno

Com tantas opções no mercado, cresce em muita gente o desejo de ter uma casa mais moderna e funcional. Em busca de praticidade, alguns produtos inteligentes se tornam prioridade para algumas família. Se esse o seu caso, confira os lançamentos mais recentes de tecnologia que te ajudarão a ter uma casa conectada e um apê moderno:

Sim, isso existe. No Brasil, o primeiro deles é o LG Styler, um armário com sistema de tratramento de roupas a vapor. A tecnologia TrueSteam™ oferece higienização, desodorização e esterilização, eliminando até 99,9% das bactérias e alérgenos das peças.

Uma máquina de lavar roupa com três funções e que ainda economiza energia. A lava e seca WD6000 da Samsung é um dispositivo 3 em 1 e tem recursos que eliminam 99,9% das bactérias e dos alérgenos. Além disso, o ciclo de lavagem a seco desodoriza e higieniza as roupas com ar quente, sem adição de química ou água. Já a tecnologia Ecobubble³ possibilita lavagens mais eficientes e com economia de tempo e de energia.