Casa do Hip-Hop, no Pelourinho, é inaugurada nesta sexta-feira (12)

O Centro Histório de Salvador recebe nesta sexta-feira (12) a Casa do Hip Hop. O local foi idealizado pela antiga Rede Aiyê Hip-Hop, grupo de artistas do movimento cultural de Salvador e Lauro de Freitas. A casa abrirá as portas a partir das 15h apenas para convidados, no Largo Quincas Berro D’Água

O evento terá show da banda Afrocidade, participações do grupo Nova Era, Família Tríplice, Udi Santos, discotecagem com Dj Leandro Vitrola e apresentação de roda de breakdancing com Unidade All Star Crew (dança de rua) e pintura de painéis de graffiti ao vivo, seguindo os protocolos de segurança.

A Casa do Hip-Hop Bahia funcionará como uma incubadora de processos artísticos e criativos destinados a arte-educação, empreendedorismo, tecnologia da informação e inovação. O espaço se propõe referência sociocultural e de articulação estratégica da cultura hip-hop e da juventude negra em Salvador. Além disso, a Casa estimulará o empreendedorismo, a formação superior, a pesquisa, o aperfeiçoamento de técnicas e metodologias no trabalho coletivo, com vistas à superação das desigualdades socioculturais e raciais.