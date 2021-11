Casal é alvejado a tiros quando bebia em bar em Maceió; homem foi atingido 7 vezes

Um casal foi vítima de um atentado à bala neste domingo (7), em um bar localizado no Sítio São Jorge, em Maceió, e todas as informações sobre o crime foram repassadas por testemunhas à polícia militar. O atentado ocorreu por volta das 16h e as duas vítimas foram, inicialmente, encaminhadas para a UPA do…

Alagoas24horas/Arquivo

Um casal foi vítima de um atentado à bala neste domingo (7), em um bar localizado no Sítio São Jorge, em Maceió, e todas as informações sobre o crime foram repassadas por testemunhas à polícia militar. O atentado ocorreu por volta das 16h e as duas vítimas foram, inicialmente, encaminhadas para a UPA do Jacintinho e, depois, foram transferidas para o Hospital Geral do Estado.

É de testemunhas a informação de que o casal bebia no bar quando quatro elementos chegaram ao local e abriram fogo contra a mulher, de 46 anos, e o homem, de 31. A mulher foi alvejada com um tiro na perna, enquanto o homem, que seria o verdadeiro alvo dos assassinos, foi atingido por sete tiros.

Após o crime, os suspeitos fugiram em um Fiat Siena de cor azul e placa ORH 6267/AL. Não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime, contudo, a PM confirmou que o homem já havia sido preso por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Alagoas.