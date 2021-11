Casal foragido de Sergipe é preso enquanto almoçava em restaurante de Penedo

O casal que estava sendo procurado pela polícia de Sergipe foi capturado por agentes do Pelotão de Operações Policiais Especiais (Pelopes) no município de Penedo, região do Baixo São Francisco alagoano, nessa segunda-feira, 15, feriado da Proclamação da República. Os dois tinham um mandado de prisão em aberto por cometimento de crime.

O homem de iniciais E.D.S.G., de 26 anos, e a mulher, E.D.J.O., de 30 anos, foram detidos enquanto almoçavam num restaurante próximo a uma pousada, na Avenida Beira Rio, próximo ao Porto da Balsa. Uma denúncia levou o Pelopes até o estabelecimento.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil de Sergipe. Uma equipe do município de Areia Branca esteve em Penedo para conduzir os criminosos até a delegacia e dar prosseguimento aos procedimentos cabíveis. Agora o casal fica à disposição da Justiça sergipana.

Fonte: TNH1