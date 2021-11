Castanhal anuncia renovação do treinador para 2022 – Futebol Interior

Belém, PA, 22 (AFI) – Nesta segunda-feira, o Castanhal, anunciou a renovação do contrato do técnico Cacaio. O novo vínculo do treinador é válido para a temporada de 2022 inteira. Na atual passagem o treinador soma 30 jogos no comando do Japiim, com 15 vitórias, dez empates e cinco derrotas – aproveitamento de 61,1%.

A notícia não surpreendeu. Afinal, o próprio treinador já havia dito na última semana que estava acertando a permanência com a diretoria.

PELO INSTAGRAM

O anuncio veio através das redes sociais do Castanhal. A decisão foi bem aceita por parte dos torcedores, que celebraram, a permanência do treinador.