Castanhal e Paysandu decidem vaga para as semifinais – Futebol Interior

Castanhal, PA, 9 (AFI) – Nesta quarta-feira, acontece mais uma partida decisiva na Copa Verde. Castanhal e Paysandu se encontram pela segunda partida das quartas de final da competição. O jogo será às 15h, será no Estádio Modelão.

O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. Como a competição não tem a regra do gol qualificado, em caso de um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

RETROSPECTO RECENTE

As equipes já se enfrentaram quatro vezes este ano. A primeira delas, válida pelo Grupo C do Parazão, que terminou em 1 a 1. Depois, dois empates na semifinal do estadual, com o Paysandu conseguindo chegar à final nos pênaltis. E, por último, o encontro na Copa Verde. No jogo de ida, o Papão até saiu na frente com gol de Marino. Mas o Japiim empatou com gol de Ruan.

NA HISTÓRIA

Se recentemente, o confronto vem sendo muito equilibrado, na história a coisa é diferente. Foram 41 vitórias do Paysandu em 68 partidas. O Castanhal venceu 11 partidas. E foram 16 empates.

BASE PODE AJUDAR

Sem treinador definitivo, o Paysandu conta com o auxiliar Wilton Bezerra no banco de reservas. Bezerra ressalta a importância dos meninos da base e diz que eles poderão atuar no confronto decisivo.

“Em relação aos atletas da base, nos dois jogos que fizemos na Copa Verde, utilizamos os meninos na relação. Um deles sendo titular nos dois jogos. Existe um regulamento, um limite de cinco atletas amadores e não podemos ultrapassar isso. Sabemos que, se precisar, eles vão entrar”, explicou.