Castanhal-PA se prepara para o jogo da volta – Futebol Interior

Castanhal, PA, 4 (AFI) – O elenco aurinegro está focado na partida da semana que vem. Segundo o clube, o torcedor aurinegro vai poder acompanhar o Castanhal bem de pertinho pela Copa Verde. Para a partida contra a equipe do Paysandu na próxima quarta-feira, serão comercializados 1.250 ingressos destinados à torcida do Castanhal, mediante todos os protocolos de saúde que serão ainda divulgados para a compra de ingressos. O jogo está previsto para o estádio Maximino Filho, o Modelo, em Castanhal.

PROVÁVEL TIME

Quando ao time, o treinador Cacaio ainda utilizará os próximos dias de treinamentos para definir o onze que joga diante do Papão da Curuzu jogo marcado para 15h. A base que vem atuando tem: Axel Lopes, Guilherme, Cleberson e Lucas; Samuel, Pedrinho, Capanema; Luquinha Canga e Pecel.

No primeiro jogo, o Castanhal fico no 1 a 1 com o Paysanndu. Nas oitavas de final o Castanhal venceu o São Raimundo por 2 a 1, e na primeira rodada, fez 2 a 0 no Fast Club.