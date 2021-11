Castramóvel realiza atendimento em Pau da Lima a partir desta segunda (8)

O serviço itinerante de castração de cães e gatos, Castramóvel, inicia nesta segunda-feira (8) os atendimentos no bairro de Pau da Lima. Diariamente, serão realizados cerca de 30 procedimentos, todos sempre de segunda a sexta, das 8h às 13h. A estrutura do Castramóvel ficará instalada na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 7, próximo à Delegacia Territorial.

As castrações podem ser agendadas no e-mail agendamento.dipa@gmail.com ou presencialmente nos postos de saúde da rede municipal. Basta enviar RG e CPF do tutor, comprovante de residência de Salvador, cartão do SUS e cartão de vacina antirrábica do animal atualizada.