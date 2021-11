Castrolanda tem empregos no Paraná; veja cargos

Castrolanda anuncia NOVAS vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes atuações no Paraná. São diversas oportunidades, com chances exclusivas para Estagiários. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Castrolanda anuncia vagas de emprego

Foram anunciadas novas oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores capacitados em diversas áreas de atuações no Paraná. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Analista de Negócios TI;

Estágio;

Encarregado de Loja;

Analista de Projetos Sr TI;

Eletricista Júnior;

Analista Técnico Jr;

Consultor Técnico de Vendas Pl;

Estagiário(a) Garantia da Qualidade;

Estagiário(a) Produção;

Assistente Administrativo Financeiro;

Analista/Desenv de Sistemas ABAP;

Supervisor Assis. Técnica Agronômico;

Supervisor Suplly Sementes;

Desenvolvedor SAP;

Analista de Sistemas SAP Fi.



Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Castrolanda, os candidatos devem acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações referentes a vaga desejada e, clicar em “Candidate-se”.

Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza benefícios como auxílio academia, convênio odontológico, convênio médico, cesta de natal, café da manhã, auxílio farmácia, consignado, convênio com empresas parceiras, cooperativa de crédito, participação de lucro, previdência privada, refeitório, seguro de vida e vale transporte.

