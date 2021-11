Cauã Reymond, Caio Castro, Alexandre Manchafer… Veja os amores de Grazi após a fama

Desde que ficou famosa, após participar do “Big Brother Brasil 5”, é grande o interesse de fãs sobre a vida pessoal de Grazi Massafera, atualmente com 39 anos. A vida amorosa da atriz está incluída nisso. De lá para cá, Grazi teve relacionamentos duradouros, outros nem tanto e se tornou mãe. Ela, agora, vive um romance com o ator e diretor Alexandre Machafer. Os dois são mais discretos: são poucos os registros onde o casal aparece junto. Recentemente, fizeram uma viagem romântica para o Ceará e ficaram hospedados num resort luxuoso.

O romance com Alexandre ocorreu tempos depois de ela ter se separado do ator Caio Castro. Juntos desde 2019, o anúncio da separação ocorreu em agosto deste ano. Sobre o fim da relação, o ator comentou ao podcast “MonkeyCast”: “Deu certo. Deu muito certo. Foi o relacionamento que mais deu certo. Durante dois anos e meio da minha vida. Deu certo do início ao fim”.

No início de 2019, outro romance de Grazi chegava ao fim, com o advogado Patrick Bulus. Eles começaram a namorar em junho de 2016 e tiveram dois términos relâmpagos: um em novembro de 2017 e o outro em agosto de 2018. O terceiro ponto final na relação, porém, foi definitivo. Patrick é de família tradicional e herdeiro de uma seguradora do Rio. Ele namorou antes a atriz e apresentadora Mariana Rios.