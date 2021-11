Cauã Reymond, Caio Castro e mais: os amores de Grazi Massafera antes de Alexandre Machafer

Desde que foi vice campeã do BBB 5, em 2005, Grazi Massafera não saiu mais dos holofotes e passou a conhecer os dois lados da fama: o reconhecimento e a exposição. Se por um lado a carreira como atriz decolou nas telinhas da Globo, de outro, Grazi descobriu o alto preço de estar diante das câmeras, principalmente na vida privada e amorosa. Rodeada do forte assédio, ao longo dos anos não faltaram boatos e novos relacionamentos. Antes do novo affair, Alexandre Machafer, chegar à vida da ex-BBB, o coração de Grazi já balançou por outros amores.

Foto: Reprodução

Em 2005, quando participou do Big Brother Brasil, Grazi namorou com o ex-brother Alan Passos. O relacionamento engatado durante o reality durou por mais dois anos após o programa. Grazi e Alan chegaram a morar juntos nesse período. Os dois terminaram em 2007, com boatos de que a separação foi consequência do ciúmes de Alan pela atriz.

Cauã Reymond e a suposta traição

Foto: Reprodução/Instagram

No mesmo ano, em 2007, Grazi engatou um romance que até hoje faz falta para muitos fãs. A atriz namorou e casou com Cauã Reymond, com quem teve uma filha. A relação de seis anos foi marcada por muitos holofotes e, também, boatos de traição.

Considerado um dos casais mais famosos da televisão brasileira, Grazi e Cauã fizeram muitos projetos juntos. Na época, veículos de fofoca noticiaram que o casamento foi mantido por mais tempo para que o ex-casal cumprisse os contratos publicitários já firmados.

Diferentemente da separação de Alan, o término com Cauã causou muito barulho na vida da atriz, principalmente pelos rumores de traição.

Segundo boatos que surgiram no período, Cauã e Isis Valverde teriam se envolvido nas gravações da minissérie “Amores Roubados” (2014). Há ainda, um vídeo em que Grazi teria confirmado a traição mas, até hoje, tanto Isis quanto Cauã negam o ocorrido.

Foto: Reprodução/TV Globo

Em 2016, Grazi começou a namorar o advogado Patrick Bulus. Eles romperam duas vezes antes do término definitivo. De uma família tradicional, Bulus é empresário e herdeiro de uma seguradora. Os dois se conheceram por intermédio do personal trainer.

Durante o namoro, o casal fez algumas aparições públicas e, eventualmente, trocaram declarações pelas redes sociais. A separação foi confirmada pela própria assessoria da atriz, em 2019.

Foto: Reprodução/Instagram

O mais recente relacionamento da atriz foi com o ator Caio Castro. Os dois ficaram juntos por dois anos e compartilharam muitos cliques e declarações nas redes sociais.

Os boatos de que estariam juntos começaram depois que eles foram vistos aos beijos em uma festa de Luciano Huck. Mas, Grazi e Caio levaram alguns meses para assumir o romance, mesmo com inúmeros flagras de paparazzis e seguidores. Foi no dia 14 de fevereiro de 2020, data em que é comemorado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, que a dupla enfim confirmou estar juntos.