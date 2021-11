Cauã Reymond esbanja simpatia e atende fãs em evento na Arena Fonte Nova

Cleo Pires, John Drops, Cauã Reymond, Leo Kret e Erasmo Viana foram alguns dos famosos que marcaram presença em um evento que aconteceu na noite desta quinta-feira (18) na Arena Fonte Nova, em Salvador. O evento contou com shows de Thiaguinho e Timbalada.

Cauã Reymond e Cleo esbanjaram simpatia ao atender os fãs durante o evento patrocinado por uma famosa marca de cerveja. Matheus Sampaio, Brenda Paixão, Thuany Raquel, participantes ‘Brincando com Fogo – Brasil’, da Netflix, também bateram ponto no evento. Veja as fotos abaixo: