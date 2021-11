Cauã Reymond revela que esposa não sente ciúmes de cenas com Alinne Moraes

Cauã Reymond abriu o jogo sobre suas cenas com Alinne Moraes em “Um Lugar ao Sol”. Em entrevista ao “Ela”, do O Globo, o ator revelou que o trabalho com a atriz não afeta seu casamento com Mariana Goldfarb.

“Já fui casado com mulheres famosas e estava cansado de business, sabe? Não sei como a Taís e o Lázaro aguentam! (risos) A gente não fala de trabalho em casa. Preservo muito o nosso relacionamento. Temos a mesma onda de cuidar da saúde. Ela é de boaça. Não sente ciúmes das minhas cenas com a Alinne [Moraes]”, disse.

O ator também falou sobre a inspiração que tirou da história trágica de sua família. “Minha mãe (Denise Reymond, morta em 2019 vítima de um câncer) foi adotada. Há pouco tempo descobri que a irmã dela morreu de desnutrição. Forte, né? Minha avó tem cem anos e é deficiente desde que nasceu. E minha tia Simone, que sofria de esquizofrenia, em surto, quebrava a casa inteira. Um dia, tentou cortar o meu pinto fora. Eu tinha muito medo. A história da minha família foi bem potente como inspiração”, revelou.