Cavalo foge de tutor e invade mercado no sul da Bahia; veja vídeo

Um cavalo invadiu um mercado em Camacã, no sul da Bahia. O animal fugia do tutor na última segunda-feira (15), quando entrou no estabelecimento. O momento foi registrado por câmeras de segurança do local.

O equino entra calmamente no mercado, para desespero de um funcionário, que tenta impedir a presença no animal nos corredores para evitar estragos. Na sequência, o tutor do animal, um garoto, entra no mercado e alcança o cavalo.