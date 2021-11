CBF admite erro de árbitro em pênalti marcado para Flamengo contra Bahia – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 17 (AFI) – Virou rotina! Pela terceira vez consecutiva, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) admitiu um erro de arbitragem contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. A entidade divulgou um documento nesta quarta-feira o qual deixa claro o equívoco do árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo ao marcar um pênalti a favor do Flamengo.

Na ocasião, Conti interceptou uma tentativa de bicicleta de Diego com o peito. Árbitro e VAR entenderam que a bola bateu no braço do atleta, o que foi retificado pela CBF. O lance ocasionou o primeiro gol do Flamengo, que via a ganhar por 3 a 0.

“As infrações de mão só ocorrem quando há efetivo contato da bola com a mão/braço de um jogador. Assim, ao analisar os lances da espécie, cabe ao VAR, antes de tudo, se certificar se houve o indispensável contato. Só a partir daí é possível considerar as circunstâncias do toque para definir se houve ou não infração. O reclamante tem razão”, diz o parecer assinado pelo ouvidor Manoel Serapião Filho.

A CBF, em uma tentativa de isentar o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, citou que o mesmo não havia sido avisado pelo VAR de que a bola teria batido apenas no peito, o que de fato é verdade.

“Não obstante, a bem da verdade, embora sem pretender minimizar o erro do árbitro, é preciso afirmar que o VAR não disse que a bola não tocou no braço do defensor, como o Reclamante afirma, mas, ao contrário, menciona que a bola tocou no peito do defensor e após em seu bíceps”, publicou.

SITUAÇÃO

O lance trouxe muita revolta aos dirigentes do Bahia. O presidente Guilherme Bellintani insinuou uma ‘marmelada’ para o Tricolor ser rebaixado na Série A.

A situação, de fato, é delicada. O Bahia é o 16º colocado, com 36 pontos, mesma pontuação do Juventude, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.