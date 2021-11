CBF altera data de jogo decisivo entre ABC-RN e Souza-PB – Futebol Interior

Natal, RN, 4 (AFI) – Com a eliminação nas semifinais do Campeonato Brasileiro Série D, o ABC-RN teve seu jogo decisivo diante do Sousa-PB pela pré-Copa Do Nordeste antecipado. A partida, que aconteceria no dia 17, agora será no próximo dia 9, terça-feira.

O horário da partida, que seria às 19h30, também mudou. Agora o jogo acontece às 20h30. O jogo da volta será no Frasqueirão, em Natal. No jogo de ida, no Marizão, em Sousa, no interior da Paraíba, o Sousa venceu por 3 a 0 e abriu boa vantagem na luta por uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022.

O DESAFIO DE CADA UM

O Sousa-PB pode perder por até dois gols de diferença, que ainda assim avança para a competição regional. Já o ABC-RN precisa, pelo menos, devolver o placar de três gols de diferença, para levar a disputa para as penalidades máximas ou vencer por quatro ou mais gols de vantagem para avançar de forma direta.