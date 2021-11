CBF define datas das finais da Copa Verde 2021 – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 25 (AFI) – A Diretoria de Competições da CBF anunciou, nesta quinta-feira, as datas das finais da Copa Verde 2021. O primeiro confronto está agendado para o dia 8/12, enquanto a partida que define o grande campeão desta temporada será disputada no dia 11/12. Os locais e horários da decisão serão definidos posteriormente, conforme o decorrer das semifinais.

Copa Verde terá as finais em dezembro

Os quatro clubes remanescentes que sonham com o título são: Nova Mutum-MT, Vila Nova, Remo e Paysandu. Também nesta quinta-feira, no turno da manhã, as equipes souberam a ordem dos mandos de campo da final, definidos através de sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro.

MANDANTES

Após a cerimônia, ficou definido que quem avançar da semifinal entre Paysandu e Remo decidirá o título em casa, no Pará. Já o vencedor do confronto da outra chave, entre Nova Mutum x Vila Nova, abrirá a decisão da Copa Verde 2021 em seus domínios.