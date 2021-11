CBF detalha duas últimas rodadas e campeonato termina em 28 de novembro – Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – A CBF definiu a tabela das últimas duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. A competição, que termina no dia 28 de novembro, está em sua fase mais aguda, com a definição das disputas pelo acesso e pelo título.

A 37ª rodada foi desmembrada em quatro dias, entre 19 e 22 de novembro (de sexta a segunda-feira). Já a 38ª rodada, que dá fim ao campeonato, terá os dez jogos disputados simultaneamente, às 16h do dia 28 de novembro. Confira a tabela abaixo:

37ª RODADA

19/11/2021 19:00 Vasco da Gama x Remo

19/11/2021 19:00 Brusque x Operário

19/11/2021 21:30 Vila Nova x Londrina

19/11/2021 21:30 Sampaio Corrêa x Cruzeiro

20/11/2021 16:30 Confiança x Ponte Preta

21/11/2021 18:30 Náutico x Avaí

21/11/2021 19:00 Brasil x Botafogo

21/11/2021 19:00 Coritiba x CSA

22/11/2021 18:00 CRB x Vitória

22/11/2021 20:00 Guarani x Goiás

38ª RODADA

28/11/2021 16:00 Botafogo x Guarani

28/11/2021 16:00 Goiás x Brusque

28/11/2021 16:00 Cruzeiro x Náutico

28/11/2021 16:00 Ponte Preta x Coritiba

28/11/2021 16:00 CSA x Brasil

28/11/2021 16:00 Londrina x Vasco da Gama

28/11/2021 16:00 Avaí x Sampaio Corrêa

28/11/2021 16:00 Operário x CRB

28/11/2021 16:00 Vitória x Vila Nova

28/11/2021 16:00 Remo x Confiança