CBF detalha quatro rodadas finais do Brasileirão, que se encerra em 9 de dezembro – Futebol Interior

Campinas, SP, 10(AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Além das datas e horário, a CBF emitiu comunicado para esclarecer os critérios adotados. Cada time terá duas partidas como mandante e outras duas como visiantes. Além disso, as partidas terão intervalo mínimo de 66h e confirmou a última rodada para 9 de dezembro. Ainda afirmou que o prazo máximo para encerramento da temporada é 15 de dezembro.

COMUNICADO CBF:

Intensificando o contínuo esforço para preservar o equilíbrio técnico da competição, sempre respeitando o acordo firmado com a Federação Nacional dos Atletas Profissionais do Futebol (FENAPAF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), que estabelece o dia 15 de dezembro como prazo final para encerramento da temporada, e os legítimos interesses das empresas detentoras dos direitos de transmissão, a CBF publica nesta terça-feira, 9, a tabela detalhada das quatro últimas rodadas do Brasileirão Assaí 2021.

Para este desdobramento, a CBF obedeceu às seguintes premissas:

a) A garantia de que todas as equipes terão, nas suas últimas quatro partidas, o equilíbrio de mandos de campo (duas como mandante e duas como visitante);

b) A garantia de que todas as equipes terão, nas suas duas últimas partidas, o equilíbrio de mandos de campo (uma como mandante e uma como visitante);

c) A preservação do intervalo mínimo temporal regulamentar de 66h entre as partidas de cada clube.

Muito importante reiterar que a maior competição do país teve, além de todos os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19, desafios extras nesta temporada, como o adiamento de vários jogos por conta de convocações da Seleção Brasileira, da realização da Copa América no país, das mudanças de datas de competições internacionais, da presença de quatro clubes brasileiros nas finais das Copas Libertadores e Sul-Americana, além da transferência de partidas para viabilizar a isonomia em relação ao retorno do público aos estádios.

Por fim, prezando pela transparência na divulgação dos dados, anexamos o histórico detalhado das partidas que foram ajustadas, com seus respectivos motivos e destinos das remarcações.

CONFIRA A TABELA DAS RODADAS FINAIS: