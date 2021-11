CBF divulga áudios do VAR do clássico entre Santos e Palmeiras no domingo; Claus explica toque de mão – Futebol Interior

São Paulo, SP, 8 (AFI) – Na segunda-feira, a CBF divulgou os áudio do VAR com o árbitro Raphael Claus, no momento que estava revisando o gol de Rony, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, no último domingo. A partida terminou 2 a 0 para o Palmeiras.

O gol do atacante, marcado no primeiro tempo, foi anulado devido a um toque de mão de Dudu no começo do lance.

A CONVERSA

Após o gol, árbitro Rodrigo Guarizo do Amaral, responsável pelo VAR, pede para que Claus vá ao monitor, para olhar o toque na mão de Dudu, em que supostamente levou vantagem. Depoisde olhar, Claus explica sua marcação para o VAR.

“O braço é aberto, ele domina com o braço. Ele fica com a bola por estar com o braço aberto. Vou sair com falta a favor da defesa”. disse.

PARA TODOS

Na publicação no site da CBF, a entidade ainda divulga a regra na íntegra aplicada na jogada e os princípios do VAR que foram usados para a revisão.