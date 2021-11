CCR Metrô Bahia abre nova seleção para áreas de Manutenção

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para 3 vagas para a área de Manutenção para contratação imediata. Os cargos exigem ensino médio completo e também ensino técnico em Mecânica, Eletromecânica e Mecatrônica. As oportunidades são para Agente Manutenção Frota I – Manutenção Preventiva Material Rodante, Agente Atendimento Manutenção – Manutenção Preventiva Material Rodante e para Agente Atendimento Manutenção – Manutenção Via Permanente e Civil.