Ceará amarga jejum de quase seis meses sem vencer como visitante – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 11 (AFI) – A derrota para o Athletico-PR, por 2 a 1, na última quarta-feira, em Curitiba, confirmou o Ceará como o pior visitante do Campeonato Brasileiro.

O time comandado por Tiago Nunes é o único que ainda não conquistou nenhuma vitória como visitante. Até a Chapecoense, já rebaixada para a Série B, ganhou uma longe dos seus domínios.

Até aqui, atuando como visitante no Brasileirão, o Ceará tem nove empates e seis derrotas, além de nove gols marcados e 20 sofridos.

A última vitória do Vozão como visitante foi no dia 19 de maio, quando fez 3 a 0 no Ferroviário, pela semifinal do Campeonato Cearense. O jogo, porém, aconteceu na Arena Castelão, onde o Ceará manda suas partidas.

Depois disso, o time alvinegro atuou 18 partidas longe dos seus domínios – uma pelo Cearense, uma pela Sul-Americana, uma pela Copa do Brasil e 15 pelo Brasileirão.

Na 12ª colocação, com 39 pontos, o Ceará vai ter mais quatro chances para vencer a primeira como visitante, contra Fortaleza, Atlético-GO, Flamengo e Palmeiras.