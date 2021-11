Ceará deve ter reforços contra o Corinthians na quinta-feira – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 22 (AFI) – Nono colocado no Brasileirão, com 46 pontos em 34 jogos, e vindo de um bom empate fora de casa pelo placar de 0 a 0 contra o Atlético-GO, e faltando quatro rodadas para o fim da competição, o Ceará deve ter mudanças para o jogo contra o Corinthians, marcado para quinta-feira, 20h na Arena Castelão. O time alvinegro treina no CT Carlos Alencar nesta tarde.

RETORNOS

E para o jogo contra o Timão, o treinador Tiago Nunes pode ter vários retornos. Após terem cumprido suspensão automática, o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o meia-atacante Mendoza podem voltar ao time titular de Porangabuçu.

Estão ainda entregues ao DM alvinegro, o lateral-direito Buiú, o atacante Erick e do zagueiro Luiz Otávio. O zagueiro pode até ficar no banco. Luiz Otávio se contundiu no joelho no clássico contra o Fortaleza e ficou de fora do jogo em Goiânia.

OUTROS JOGOS

Além do Corinthians nesta quinta-feira, o Vozão tem mais três jogos antes de encerrar sua participação no Brasileiro: 30 de novembro, Flamengo, 20h no Maracanã; 5 de dezembro, America, 19h no Castelão; e dia 9 de dezembro, Palmeiras, 21h30 no Allianz Parque.

No jogo do turno, pela rodada 16, deu Corinthians em Itaquera, 3 a 1, gols de Adson, aos 17 e 30, do primeiro tempo, Renato Augusto aos 23, e ainda marcando para o Ceará, na epoca comandado ainda por Guto Ferreira, aos 24 minutos, o jogador Rick.