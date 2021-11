Ceará e Fluminense-PI; Liga Presidente Médici-MA e Fortaleza empatam – Futebol Interior

Dois jogos encerraram a primeira rodada da Copa do Nordeste Sub-20 nesta segunda-feira (15). Na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), Ceará e Fluminense-PI empataram por 1 a 1. Mesmo placar de Liga Presidente Médici-MA e Fortaleza, que jogaram Estádio Antônio Procópio, em Maranhãozinho (MA).

Veja o resumo dos jogos!

OS JOGOS

Ceará 1 x 1 Fluminense-PI

Na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), Ceará e Fluminense ficaram no empate. O Tricolor do Piauí foi quem abriu o placar: aos oito minutos, Diego arrancou pela direita, entrou na área, driblou a marcação, bateu cruzado, o zagueiro Natan tentou cortar, mas acabou colocando dentro do próprio gol.

Logo no início da segunda etapa, com apenas 45 segundos, o Vozão empatou: após bela troca de passes do Ceará pelo meio, Caio Rafael recebeu livre na área, chutou de canhota e botou no cantinho do goleiro Sebastião.

Na tabela, o Ceará fica em primeiro lugar no Grupo F, com seu primeiro ponto somado. Uma posição abaixo, fica o Fluminense-PI.

Liga Presidente Médici – MA 1 x 1 Fortaleza

Em duelo realizado no Estádio Antônio Procópio, em Maranhãozinho, no Maranhão, a Liga Presidente Médici-MA e o Fortaleza empataram pelo placar de 1 a 1, pela primeira rodada do Grupo F. Agora na classificação, o Leão do Pici está em terceiro lugar com o ponto somado. Já a Liga fica em quarto, também com um ponto.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA