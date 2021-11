Ceará e Fortaleza com objetivos distintos na reta final no Brasileirão – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 10 (AFI) – A oito rodadas do fim do certame nacional de 2021, os rivais Ceará e Fortaleza tem metas e objetivos distintos no Brasileirão nesta reta final. Nesta semana a CBF divulgou a tabela completa com jogos da rodada 31 até a 38. Em resumo, o Leão tenta se manter no G6, e assim assegurar uma vaga para a Taça Libertadores de 2022. Enquanto isso, o Vozão pretende se manter longe do Z4 e confirmar uma vaga na Copa Sul Americana do ano que vem.

CEARÁ

As duas últimas vitórias, contra Fluminense 2 a 1, e Cuiabá, 1 a 0, deram uma maior tranquilidade ao time do Ceará, comandado por Tiago Nunes. O Vozão tem 39 pontos com oito vitórias, 15 empates (um dos que mais ficou na igualdade no Brasileiro), e sete derrotas, 28 gols pró e 30 contra. Hoje o Vozão mantém uma distância segura do Z4, que tem Sport e Juventude com 30, Grêmio com 29 e Chapecoense, 15 pontos.

O alvinegro também pode se garantir no tocante a uma participação na Copa Sul Americana. Hoje com 39 pontos, estaria dentro, mas São Paulo e Atlético-GO, com 37 e o Bahia com 36, assim como o Santos com 35 pontos, estão fora da competição, mas estão na “cola” do Vozão.

Em relação às oito últimas partidas do alvinegro de Porangabuçú, no Brasileiro: nesta quarta (10) encara o Athletico-PR (Arena da Baixada); dia 14 pega o Sport (Castelão); dia 17 tem o clássico com o Fortaleza (Castelão); dia 20 de novembro pega o Atlético-GO (Antonio Accioly-GO); dia 25 de novembro joga com o Corinthians (Castelão); dia 30 de novembro encara o Flamengo (Maracanã) dia 5 de dezembro pega o América-MG (Castelão); e dia 9 de dezembro fecha contra o Palmeiras (Allianz Parque).

FORTALEZA

O Leão vem de três derrotas, 2 a 1 para o Atlético-MG (Castelão), 2 a 1 para América (Independência) e 1 a 0 para o Corinthians (São Paulo). Com isso, após 30 rodadas, o Tricolor de Aço alencarino, ocupa a quinta posição com 48 pontos com 14 vitórias, seis empates e 10 derrotas, 39 gols pró e 33 gols contra. É ameaçado na busca pela vaga na Libertadores por pelo menos três times: Corinthians, com 47 pontos; pelo Internacional com 44; e Fluminense, com 42 pontos ganhos. Não pode tropeçar mais, sob o “castigo” de ser igualado ou ultrapassado pelos adversários mais diretos.

A sequência de jogos do Fortaleza comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda: nesta quarta (10), São Paulo (Castelão), dia 13, Red Bull Bragantino (Nabi Abi Chedid); dia 17, clássico local contra o Ceará (Castelão; dia 20 de novembro, Palmeiras (Castelão); 25 de novembro, Santos (Vila Belmiro); 3 de dezembro, Juventude (Castelão); dia 6 de dezembro, Cuiabá (Arena Pantanal); e 9 de dezembro, Bahia (Castelão). Em suma, cinco jogos em casa e três fora – incluindo o clássico.