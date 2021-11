Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra Corinthians – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – Nesta sexta-feira, o Ceará anunciou o esquema de venda de ingressos para a partida contra o Corinthians, partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena Vozão, na próxima quinta-feira, dia 25, às 20h.

O Vozão encara o Atlético-GO neste sábado (20), mas já disponibilizou para os seus associados o check-in para o jogo da próxima semana e inicia nesta sexta-feira a venda de ingressos para o confronto.

VALORES

Confira os valores dos ingressos e os portões de acesso: Inferior Norte, R$ 30 (Inteira) e R$ 15 (meia) – Portão O; Inferior Sul: R$ 30 (Inteira) e R$ 15,00 (meia) – Portão E; Inferior Central: R$ 40 (Inteira) e R$ 20,00 (meia) Portão I; Superior Central: R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (meia) Portão H; e Premium: R$ 200 (Inteira) e R$ R$ 100 (meia) – A4.

Os pontos de venda: Escolinha Fábrica de Craques (Rua Major Weyne, 1040 – Porangabuçu) – 8h às 18h; Loja Vozão Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 – Parangaba) – 10h às 22h; Loja Vozão Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz) – 10h às 22h; Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy) – 10h às 22h; Loja Vozão North Shopping Maracanaú (Av. Carlos Jereissati, 100 – Centro, Maracanaú) – 10h às 22h; Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 – Messejana) – 10h às 22h.

TORCIDA DO CORINTHIANS

A liberação da venda de ingressos também já está disponível para a torcida do Corinthians. Para realizar a compra, será necessário a comprovação da vacina contra a Covid-19. Para meia-entrada, será obrigatória a apresentação da carteirinha de estudante. A venda acontecerá no site. Confira o valor do ingresso: R$ 150 e R$ 75 – Portão B.