Ceará pode ter reforço para encarar o Cuiabá no final de semana – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 2 (AFI) – O Ceará começa os trabalhos nesta semana cheia, de olho no próximo jogo pelo Brasileirão, marcado para domingo que vem, às 20h30 na Arena Castelão diante do Cuiabá.

Para o jogo diante do time matogrossense, o técnico Tiago Nunes espera poder contar novamente com o atacante Clebes que desfalcou o time na vitória por 1 a 0 na Arena Castelão diante do Fluminense no fim de semana, devido a suspensão.

REFORÇO

O técnico também aguarda a progressão da recuperação do lateral-direito Buiu que segue se recuperando de contusão depois de ter realizado uma cirurgia. O atacante Wendson, também está no DM alvinegro restabelecendo de uma contusão na região do nervo fibular e realiza o processo de transição. Mesma situação do atacante Victor Jacaré.

APOIO DA TORCIDA

Depois do jogo contra o Flu,Tiago Nunes também ressaltou que o torcedor precisa continuar apoiando.

“Precisamos de nosso torcedor que ele transforme nosso estádio num caldeirão nesse jogo”, destacou. O Ceará é o 13º colocado com 36 pontos em 29 jogos, sete vitórias e está a seis pontos dos primeiros times na zona de rebaixamento, Sport e Juventude com 30 pontos.

JOGO DO TURNO

No jogo do primeiro turno, fora de casa, o Vozão ficou no 2 a 2 com o Cuiabá, gols de Elton, aos 25 minutos do 1º tempo; Jenison, aos 48 minutos do 2º tempo para o time matogrossense e Rick, aos 11 minutos e Jael, aos 20 minutos do 2º tempo para o Ceará. o Cuiabpa jogou com: João Carlos; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel (Lucas Hernández); Uillian Correia (Rafael Gava), Pepê e Felipe Marques (Auremir); Clayson, Elton (Jenison) e Danilo Gomes (Guilherme Pato). Técnico: Jorginho.

Ceará: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon (Vina), Jorginho (Lima) e Mendoza (Wendson); Jael (Pedro Naressi) e Rick (Yony González). Técnico: Guto Ferreira