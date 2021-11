Ceará treina e espera mais de 50 mil torcedores no jogo contra o Cuiabá – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 4 (AFI) – O Ceará segue seus treinamentos para a partida deste domingo, às 20h30, na Arena Castelão, contra o Cuiabá pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tiago Nunes comanda um trabalho para os jogadores do time alvinegro nesta quinta e sexta-feira. Para esse jogo o Ceará espera um grande publico, talvez o maior da temporada na Arena.

Nesta semana o clube informou que até quarta-feira somente, com venda antecipada, mais de 10 mil ingressos tinham sido vendidos. Para a partida, 80% da capacidade do Castelão foi liberada, e com isso se espera cerca de 50 mil torcedores apoiando o Vozao.

O TIME

Para a partida, o técnico Tiago Nunes sabe que não poderá contar com o lateral-direito Gabriel Dias, que recebeu cartão vermelho no jogo anterior na vitória por 1 a 0 contra o Fluminense. Para seu lugar, Igor pode ser a opção. Em contrapartida poderá contar com o atacante de área, Cléber que estará de volta após cumprir suspensão automática.

FALA, MEU GOLEIRO

Nesta semana quem falou à imprensa foi o goleiro João Ricardo. que avaliou o próximo desafio, contra o Cuiabá, domingo na Arena Castelão e a força do Ceará em casa e agora com casa cheia.

“Nós batalhamos muito. Acho que uma equipe muito forte no Brasileiro tão disputado como é, se passa por muito jogos que fazem dentro de casa. Todas as equipes que vem jogar aqui, sabe que enfrentar o Ceará não é fácil, por todas as condições de clima, de tudo que envolve. E nós focamos muito nisso. Um dos pontos principais dessa campanha, são as vitórias dentro de casa. É continuar, manter os pés no chão, mas seguir sendo forte dentro de casa, mostrando garra e determinação. Equipes que pensam em algo mais na competição, precisam fazer o dever de casa e esse é objetivo”, explicou.

MAIOR QUALIDADE

O goleiro alvinegro ressaltou a maior estabilidade no sistema defensivo do Vozão.

“Isso tudo é fruto do trabalho. Lógico que é bom para o sistema defensivo como um todo, mas isso engrandece o elenco. Acho que vale desde o Jael, do Vina, dos pontas que se abdicam ao máximo para ajudar o sistema defensivo na marcação, para que a bola chegue um pouco mastigada para os zagueiros, laterais e volantes”, disse”

BOM MOMENTO

Ricardo falou ainda do seu momento no clube.

“Fico feliz pelo momento. Acho que o goleiro se credencia muito quando não toma gol, o sistema defensivo, a equipe como um todo”. Ricardo avaliou o jogo com o Fluzão.

“Contra o Fluminense foi um jogo difícil, tivemos a perda de um atleta, e querendo ou não as situações ofensivas da equipe acabam sendo prejudicadas. Começa a prevalecer mais a parte defensiva. Conversamos muito, nós, jogadores e comissão técnica, para que organizássemos bem o nosso sistema defensivo. Conseguimos ser firmes, constantes e manter uma boa postura. Foi muito importante, ressaltou.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

João Ricardo, Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Mendoza, Erick e Jael (Igor ou Cleber). Esse pode ser um provável Ceará para partida contra o Cuiabá.