Ceará viaja com três desfalques para enfrentar o Athletico-PR fora de casa – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 08 (AFI) – Vindo de ótima sequência sem derrota no Campeonato Brasileiro, o Ceará terá três desfalques para enfrentar o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação viajou já nesta segunda-feira à capital paranaense.

As três baixas são por suspensão: zagueiros Messias e Luiz Otávio, e o atacante Jael. Para o lugar do zagueiros, Gabriel Lacerda e Klaus devem iniciar ser os escolhidos, enquanto Cléber ficará com a vaga no setor ofensivo.

Em entrevista coletiva, o técnico Tiago Nunes comentou sobre o curto tempo entre uma partida e outra e projetou o duelo contra o Furacão.

“O Athletico é um time que tem muita consistência, está muito equilibrado. Vai ser um jogo extremamente duro e difícil, mas temos que confiar no nosso potencial e saber que temos condições de ir lá e buscar um grande resultado fora de casa”, disse Nunes.

A delegação cearense viajou nesta segunda-feira e na terça fará última atividade para enfrentar o Athletico-PR.

O Vozão vem de duas vitórias: contra o Fluminense 2 a 1 e Cuiabá 1 a 0, e saltou para 39 pontos, na 10ª colocação. O Athletico é o 11º e vem de vitória jogando fora de casa, contra o RedBull Bragantino. No jogo turno, o Ceará venceu o Furacão no Castelão por 1 a 0. Wendson foi quem marcou o único gol da partida na Arena Castelão.