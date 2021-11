Ceará x Corinthians – Após vencer clássico, Corinthians quer se manter no G4; Vozão sonha com G6 – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Em uma das partidas que irão movimentar as disputas de 35ª rodada do Brasileirão na noite desta quinta-feira (25), Ceará e Corinthians fazem um duelo entre dois times que estão na parte de cima da tabela, mas com objetivos distintos. Enquanto o Timão tenta se manter no G4 após vencer o Santos no clássico do último final de semana, o Vozão sonha em encostar no G6. O jogo está marcado para às 20h, na Arena Castelão.

Atualmente, o Ceará aparece na nona posição na tabela com 46 pontos e está a seis do Bragantino, que tem 52 e é o primeiro time dentro do G6 – zona de classificação para a Pré-Libertadores de 2021. Brigando diretamente por uma vaga na Fase de Grupos da da Copa Libertadores de 2022, o Corinthians inicia a rodada com 53 pontos.

CEARÁ

Para o duelo, o técnico Tiago Nunes irá contar com três retornos para armar o time titular do Ceará. Isso porque, o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o meia Mendoza cumpriram suspensão na rodada passada e voltam a ficar a disposição, inclusive retornando ao time titular.

Por outro lado, o zagueiro Luiz Otávio não tem presença garantida, isso porque ele segue em tratamento de uma contusão na perna esquerda e ainda será reavaliado para ver se tem condições de jogo. Caso não atue, Gabriel Lacerda fará dupla de zaga com Messias. O meia-atacante Erick, com um edema na coxa, segue entregue ao Departamento Médico.

CORINTHIANS

Do outro lado, o técnico Sylvinho novamente não poderá contar com o volante Cantillo e o meia Giuliano, ambos entregues ao Departamento Médico. O colombiano teve uma lesão de grau 2 diagnosticada no músculo posterior da coxa direita e não jogará mais em 2021.

Já Giuliano, também com um problema na coxa direita, deverá voltar ao time no domingo, data do confronto frente ao Athletico, na Neo Química Arena. Contra o Ceará, Sylvinho também não contará com Roni, suspenso.

Ruan Oliveira, por sua vez, que se recupera de uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo, completa a lista de ausências do clube para a próxima quarta-feira. Por outro lado, Willian volta a ser relacionado. Ele deverá iniciar o duelo entre os suplentes.