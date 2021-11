Ceará x Cuiabá – Objetivos definidos na Arena Castelão – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – Separados por três pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Ceará e Cuiabá se enfrentam neste domingo, às 20h30, na Arena Castelão. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileiro.

Apesar da pouca distância, os objetivos nesta rodada são diferentes. O Ceará, 13º colocado, com 36 pontos, busca se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento – são seis pontos de diferença para o Sport, primeiro na zona de rebaixamento. O time cearense está cinco jogos invictos na competição – são quatro empate e apenas uma vitória, que aconteceu na última rodada sobre o Fluminense por 1 a 0.

O Cuiabá é o nono colocado, com 39 pontos e já sonha com a parte de cima da tabela e com a classificação para alguma competição sul-americana.

João Ricardo será titular no Ceará

MUDANÇAS

Para a partida de domingo, o técnico Tiago Nunes terá um desfalque e um retorno no Ceará. O lateral-direito Gabriel Dias não joga e atacante Cléber, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, retorna. Na vaga de Gabriel Dias, entra Igor.

Ciente do momento do clube, Tiago Nunes convocou a torcida. “”Temos que fazer nosso papel dentro do campo e demonstrar muita transpiração sem a bola. Com a bola, ser agressivo. Com o torcedor apoiando o time, do início ao fim. Temos que acreditar até o final. Uma vitória contra o Cuiabá nos coloca numa situação muito boa, não só de afastamento da parte de baixo da tabela, mas de brigar por algo a mais”, disse.

Jorginho orienta o elenco

DÚVIDA

No Cuiabá, o atacante Clayson é dúvida. O atacante desfalcou o time contra a Chapecoense, na última quinta-feira, por conta de dores musculares no músculo adutor da coxa direita. Caso não jogue, Felipe Marques deve ser mantido no time. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Osman está fora.

O técnico Jorginho deve promover retorno do meia Camilo, que foi reserva diante da Chape por opção técnica na vaga de Rafael Gava. No ataque, Jenison disputa posição com Elton no comando de ataque.