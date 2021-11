Ceará x Sport – Em objetivos distintos, Vozão quer seguir lá em cima e Leão só pensa na permanência – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – Com objetivos distintos dentro do Brasileirão, Ceará e Sport fazem um duelo nordestino neste domingo (14), na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h, pela 35ª rodada. Depois de ficar cinco jogos sem derrota, os donos da casa acabaram superado pelo Atlético-GO na rodada passada e agora buscam a reabilitação para seguir brigando na parte de cima da tabela. Do outro lado, o time pernambucano só pensa na permanência na elite nacional.

Atualmente, o Ceará aparece na 12ª colocação com 39 pontos, brigando por uma vaga em uma competição internacional em 2022. Já o Sport vive um momento totalmente diferente na tabela. Vindo de três derrotas seguidas, o Sport aparece na 18ª colocação com 30 pontos ganhos. O Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 36, ou seja, seis a mais.

CEARÁ

Para a partida, o técnico Tiago Nunes tem três retornos e um desfalque para armar o time titular do Ceará. Isso porque, Messias e Luís Otávio cumpriram suspensão na rodada passada e agora, voltam a formar a zaga titular, nas vagas que foram de Gabriel Lacerda e Klaus.

No ataque, Jael também retorna de suspensão e tem tudo para voltar a jogar na posição de centroavante, mas agora irá disputar a titularidade com Rick, que foi o autor do único do Ceará contra o Athletico-PR e pode ajudar com que o Sport jogue em outro esquema, com dois jogadores mais abertos pelas pontas.

Já no meio-campo, o volante Fernando Sobral foi expulso e está de fora. Com isso, William Oliveira que é reserva direto na posição deve começar jogando.

SPORT

Do outro lado, o técnico Gustavo Florentín, do Sport, não poderá contar com o meia Gustavo, que foi expulso na derrota para o América-MG e agora cumpre suspensão. O comandante está estudando duas opções para o setor. A primeira seria acionar o meia Everton Felipe, reserva direto da posição.

Já a segunda é recorrer para algumas outras opções, casos dos atacantes Everaldo e Tréllez, que deixariam a equipe mais ofensiva ou do lateral-esquerdo Juba, que ajudaria mais na defesa. Porém, Everaldo que é uma das opções, ainda não sabe se tem condições de jogo.

O atacante está em processo final de recuperação de lesão na coxa direita e ainda não está com as condições físicas ideais, mas será reavaliado antes da partida. Por fim, os atacantes Leandro Barcia e Neilton, o meia Thiago Lopes e o volante João Igor seguem no Departamento Médico. Os dois últimos, inclusive, não jogam mais em 2021.