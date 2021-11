Centro de Convenções de Penedo será inaugurado com apresentação de Elba Ramalho

Turismo de negócios e eventos será fortalecido com a entrega do equipamento

O Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, localizado na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico de Penedo, será inaugurado no próximo domingo (28) com apresentação artística da cantora Elba Ramalho.

A inauguração do espaço marca o fortalecimento do turismo de negócios e eventos, gerando desenvolvimento econômico e turístico na cidade.

A solenidade vai acontecer a partir das 18h e contará com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais. Com capacidade para mais de 700 pessoas, o maior e mais moderno Centro de Eventos e Convenções do interior de Alagoas anteriormente sediou o antigo Cine São Francisco.

O equipamento conta com um moderno sistema de climatização e iluminação e terá a possibilidade de receber congressos, exposições, feiras, shows, eventos educacionais e corporativos em geral.

Para a inauguração, sortearemos ingressos para que a população de Penedo prestigie o evento. O sorteio acontecerá em nossas redes sociais e também em programas de rádios na cidade.

Haverá ainda transmissão ao vivo através do Instagram e YouTube da Prefeitura de Penedo.

Comendador Zeca Peixoto

O Centro de Convenções de Penedo homenageia o Comendador José da Silva Peixoto, chamado carinhosamente de Zeca. Nascido em Penedo em 1899, Zeca Peixoto contribuiu grandemente com o desenvolvimento econômico, social e cultural de Penedo.

Foi ele quem quem construiu Hotel São Francisco e o Cine São Francisco, obra iniciada em 1959 e que hoje é um raro complexo preservado da arquitetura moderna brasileira.

Palco de shows de artistas famosos e dos inesquecíveis festivais de cinema, o Cine SF foi recuperado graças a parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Iphan Alagoas, com apoio do Ministério do Turismo, para a função que habilita Penedo ao turismo de eventos e negócios de grande porte.

Por Janyelle Vieira – DECOM PMP