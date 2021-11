Centro de Musicologia de Penedo será inaugurado em dezembro

Laboratório de estudos e preservação de documentos funcionará anexo da sede da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ)

O primeiro espaço público do Nordeste exclusivamente dedicado ao estudo do repertório de bandas filarmônicas será instalado em Alagoas no próximo mês de dezembro, quando Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe) será inaugurado.

O investimento em cultura e preservação de memória é mais uma conquista viabilizada entre o curso de Música da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo.

As linhas de pesquisa do Cemupe envolvem Educação Musical, Musicologia, Composição e Análise e tem como meta produzir livros, ensaios, artigos e transcrições de caráter inédito ou pouco divulgado no meio musical, seja ele acadêmico ou não e biografias autorizadas de compositores.

“Nós também vamos promover cursos periódicos de restauração de partituras e de conservação de instrumentos musicais”, informa o Professor Marcos Moreira, coordenador geral do Cemupe e criador da Jornada Pedagógica para Músicos de Banda (JPMB), projeto que ganhou a denominação de Festival Internacional de Música de Penedo e teve sua 12ª edição realizada no último mês de outubro.

A Secretaria Municipal de Cultura Alyne Costa destaca a importância do Cemupe, inclusive pelo suporte às bandas filarmônicas de Penedo, especialmente as mais antigas e em atividade, a Sociedade Musical Penedense e Monte Pio dos Artistas.

A gestora da SEMCLEJ aproveitou a visita do musicólogo Ricardo Cravo Albin a Penedo neste último final de semana para convidá-lo a participar da inauguração do Cemupe. Apesar de nascido em Salvador-BA, Ricardo Albin faz questão de se declarar penedense porque sua família é da cidade ribeirinha e aceitou o convite.

Além da Prefeitura de Penedo e da Ufal, o Cemupe tem apoio do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares, vinculado ao Instituto Piaget de Viseu (Portugal) e o LAMUS-Laboratório de Musicologia, vinculado à Universidade de São Paulo (USP), além da relação direta com outros grupos de estudos da Ufal, a exemplo do Grupo de Pesquisa História, Memória e Documentação da Música.

