Centro de Umbanda Cumoa lança álbum com pontos cantados e músicas de terreiro

O projeto foi idealizado por mãe Taiane Macêdo, que é filha de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico e irmã de Armandinho Macêdo. Quem assina a direção musical do projeto é Yacoce Simões.

“A inspiração veio da necessidade de divulgar as músicas de terreiro, músicas de umbanda. Esse álbum é praticamente uma gira. Começa pelo incenso, passa pelo hino da Umbanda, guardiões e entidades. Então, a ideia mesmo de trazer essa música sagrada, esse canto sagrado para o maior número de umbandistas, adeptos e simpatizantes”, disse Mãe Taiane.

além do álbum, o Cumoa vai lançar também neste dia outros dois projetos: o livro Encanto Umbanda, que estará disponível para venda na Mandinga de Pajé, loja do Centro, a R$30; com fotos dos Orixás e Giras do terreiro, letras das músicas e QR Code para acesso e o documentário Cumoa – Uma História de Fé, produzido pela Cara de Rã Produções e dirigido por Pablo Rodrigo, que será disponibilizado no YouTube.