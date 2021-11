Centro do Empreendedor Municipal retoma atendimentos presenciais

O Centro do Empreendedor Municipal (CEM) retomou o atendimento presencial. Os interessados devem realizar o agendamento da visita, através do site do SIMM ou pelo telefone (71) 3202-2002. O espaço de apoio ao microempreendedor individual (MEI) funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na sede do Sistema de Intermediação de Mão de Obra (Simm), no Comércio.

Os serviços mais procurados estão relacionados ao parcelamento, regularização e emissão de declaração anual de faturamento.

Serviços

De forma gratuita, são oferecidos no local serviços de formalização, alteração de cadastro de CNPJ, baixa/encerramento de CNPJ, declaração anual de faturamento, emissão de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS – boleto), parcelamento de DAS em débitos, inclusão de pagamento do DAS em débito em conta corrente, solicitação junto à Receita Federal de restituição de DAS pago em duplicidade, emissão de Termo de Viabilidade de Localização (TVL), emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para TVL, orientação sobre todo o processo de TVL para o MEI, emissão de alvará de funcionamento, orientação de nota fiscal, desbloqueio de Senha WEB, consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cursos e oficinas.