Chapa 2 “OAB Arretada” vence eleição para triênio 2022-2024 da OAB/AL

A chapa 2 “OAB Arretada”, dos advogados Vagner Paes e Natália Von Sohsten, venceu na tarde desta sexta-feira, 19, a eleição para comandar a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Alagoas (OAB-AL) no triênio 2022-2024. A votação foi encerrada com cerca de 300 votos de diferença.

Assessoria

Cerca de oito mil advogados alagoanos votaram para a escolha da nova composição do Conselho Seccional, representantes do Conselho Federal, da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA) e Subseções. A votação aconteceu de forma presencial, por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL).

De acordo com a assessoria a chapa 2 conquistou vitória nas subseções de Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema e São Miguel dos Campos, importantes colégios eleitorais, além de Maceió.

“A vitória em Maceió foi fruto de intenso trabalho de contato corpo-a-corpo, em pequenos e grandes escritórios, adesões de peso na advocacia e uma proposta de renovação”, explicou em nota.

A chapa derrotada era composta por Ednaldo Maiorano e Manuela Gatto, que era apoiada pela atual direção da OAB-AL.

Chapa 2 “OAB Arretada”

Vagner Paes é mestrando em Direito Público pela Ufal, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco e graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Alagoas da Ufal. Ele ocupa atualmente a vice-presidência da OAB-AL.