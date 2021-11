Chapecoense 2 x 2 Flamengo – Empate amargo e título brasileiro cada vez mais distante – Futebol Interior

Chapecó, SC, 08 (AFI) – O Flamengo foi surpreendido na noite desta segunda-feira e não saiu de um empate com a lanterna Chapecoense, por 2 a 2, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tropeço deixa os cariocas mais distantes da briga pelo título nacional.

Com o empate, o Flamengo ficou na terceira posição, agora com 54 pontos. São 11 pontos de diferença para o Atlético-MG, líder, com 65 pontos. Importante lembrar que o time carioca ainda tem um jogo a menos a disputar no campeonato.

Enquanto a Chapecoense, virtualmente rebaixada, segue na lanterna da competição, com 15 pontos.

RECLAMAÇÕES CONTRA A ARBITRAGEM

As reclamações do Flamengo envolvem dois lances do atacante Gabriel. O primeiro foi de um possível pênalti do goleiro Keiller, da Chapecoense; e o outro num lançamento em que o atacante estava em posição legal, mas a arbitragem viu impedimento e não deixou o lance seguir antes de ir ao VAR.

O JOGO

O primeiro tempo foi bastante movimentado e com os dois times balançando as redes. O Flamengo abriu o placar aos 25 minutos, quando Matheuzinho recebeu na ponta direita, passou pela marcação e finalizou forte, cruzado, abrindo o placar. Mas a Chapecoense não se abateu e cinco minutos depois empatou com Kaio Nunes, que aproveitou sobra na área e mandou para dentro do gol.

O empate animou o time catarinense, que seguiu no ataque e aos 34 chegou a virada. Anderson Leite colocou a bola entre as pernas de Michael e cruzou na área. Kaio Nunes, nas costas de Matheuzinho, testou firme, para baixo, dificultando a defesa do goleiro flamenguista. Um belo gol dos donos da casa.

Surpreendido, o Flamengo não teve outra alternativa senão ir para cima da Chapecoense e buscar o empate. E ele veio aos 40. Gabriel lançou Michael, que partiu em direção ao gol. Ele passou pelo goleiro e por um zagueiro ao mesmo tempo e só teve o trabalho de completar para as redes, recolocando os cariocas na partida.

No segundo tempo, a partida ficou mais cadenciada e não teve gols. A Chape ficou em situação delicada aos 13 minutos, quando Kaio Nunes fez falta em Everton Ribeiro, recebeu o segundo amarelo e acabou sendo expulso. A partir disso os cariocas tiveram mais posse de bola, mas sofreram para passar pela marcação adversária.

Na reta final da partida, Everton Ribeiro fez falta dura em Alan Santos e recebeu o cartão vermelho direto. O Flamengo ainda esboçou pressão no final, mas parou no goleiro Keiller, que segurou a igualdade até o apito do árbitro.

PRÓXIMOS JOGOS

A Chapecoense volta a campo no domingo para enfrentar o Juventude, às 19 horas, novamente na Arena Condá, em Chapecó (SC). Enquanto o Flamengo receberá o Bahia na quinta-feira, às 19 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).