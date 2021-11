Chapecoense decide não vender ingressos com medo de ‘invasão’ de torcedores do Grêmio – Futebol Interior

Chapecó, SC, 19 (AFI) – Por precaução, a Chapecoense comunicou a suspensão da venda de ingressos para o jogo diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O clube catarinense teme que torcedores gaúchos, proibidos de entrarem em jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), entrem na Arena Condá no meio da torcida mandante.

“Manifestações em grupos e redes sociais, bem como informações levantadas pelo setor de inteligência da PM, têm dado conta de mobilizações de torcedores da agremiação adversária que compareceriam à partida “à paisana”, explicou a Chapecoense. A torcida gaúcha está suspensa por invadir o gramado da Arena do Grêmio na partida diante do Palemiras, no fim de outubro. A decisão vale até a data do julgamento, ainda não definida.

Assim, apenas os sócios do clube catarinense poderão comparecer ao estádio. Os torcedores que já adquiriram o ingresso terão o valor devolvido, mas precisam entrar em contato com o clube até 26 de novembro pelo email [email protected]

Chapecoense e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 19h, pela 34.ª rodada. Praticamente rebaixado, o time catarinense está na 20.ª e última colocação com 15 pontos e 33 jogos. Logo acima, em 19.º, os gaúchos, que fizeram 32 partidas, aparecem com 32 pontos, sete a menos do que o Atlético-GO, primeiro fora do Z-4, em 16.º lugar.

COMUNICADO DA CHAPECOENSE NA ÍNTEGRA:

Ciente da liminar publicada anteriormente pelo STJD e negativa do pedido de efeito suspensivo para a mesma acerca da proibição da torcida do Grêmio nos estádios – tanto na casa da equipe gaúcha quanto nas demais praças esportivas do país – a Chapecoense não disponibilizou a venda de ingressos para a torcida visitante.

No entanto, manifestações em grupos e redes sociais, bem como informações levantadas pelo setor de inteligência da PM, têm dado conta de mobilizações de torcedores da agremiação adversária que compareceriam à partida “à paisana”.

Diante disso, em conjunto com a Comissão de Segurança – composta por representantes do clube, Polícia Militar, Guarda Municipal e pela empresa privada que presta serviços à Chapecoense – o clube optou por suspender a venda de ingressos, priorizando, assim, a presença dos sócios e garantindo a segurança de todos.

Torcedores que já adquiriram ingressos serão devidamente reembolsados e devem solicitar o ressarcimento do valor no e-mail [email protected] até o dia 26 de novembro.

A venda de ingressos adicionais para o Sócio Condá (Acompanhante de Sócio) – prevista no serviço de jogo em caráter promocional – segue vigente nas bilheterias da Arena Condá, sem necessidade de reembolso.