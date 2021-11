Chapecoense tem dúvida na defesa para complicar vida do Grêmio – Futebol Interior

Chapecó, SC, 19 (AFI) – A Chapecoense está praticamente definida para o jogo deste sábado, contra o Grêmio, às 19 horas, na Arena Condá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A única dúvida do técnico Felipe Endres está na defesa em relação ao substituto do suspenso Jordan. Ignácio, que cumpriu suspensão, e Joílson, liberado pelo departamento médico, são as opções.

Outra mudança que o treinador vai fazer em relação ao time que perdeu para o Santos, por 2 a 0, na última rodada, é no meio-campo. Lesionado, Denner dá lugar para Lima.

Assim, a provável escalação da Chape é: João Paulo; Ezequiel, Laércio (Joílson), Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Lima; Kaio Nunes, Mike e Henrique Almeida.

Já rebaixada, a Chapecoense tem 15 pontos e vem apenas cumprindo tabela. O time, porém, tem a chance de complicar a vida do Grêmio, penúltimo colocado, com 32.