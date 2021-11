Chapecoense x Atlético-GO – Dragão luta pela permanência em visita à lanterna – Futebol Interior

Chapecó, SC, 25 (AFI) – Chapecoense e Atlético-GO se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na busca pelo reencontro com a vitória. Jogando em casa, na Arena Condá, em Chapecó (SC), os catarinenses, embora rebaixados, terão a chance de encerrar o jejum que já dura quase seis meses. Os goianos também estão em mau momento, mas buscam se manter com certa vantagem do Z-4, a zona de rebaixamento.

A última vitória da Chapecoense em casa foi em 2 de junho, quando superou o ABC-RN por 3 a 1 pela Copa do Brasil. O único triunfo no Brasileirão ocorreu em 11 de setembro ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em Bragança Paulista (SP). O time soma 15 pontos e não tem mais chances sequer de deixar a 20.ª e última posição.

O Atlético aparece em 15.º lugar com 41 pontos, quatro a mais do que o Bahia, que abre o Z-4, em 17.º lugar. Apesar disso, não vence há sete jogos, acumulando três derrotas seguidas e depois quatro empates consecutivos. A última vitória foi em 25 de outubro, ao vencer o Grêmio por 2 a 0 em Goiânia (GO).

CHAPEOCENSE

Apesar da derrota do Grêmio por 3 a 1, o técnico interino Felipe Endres deve manter a base da escalação. O foco é trabalhar o psicológico do elenco na tentativa de vencer a primeira em casa na competição. Uma mudança, porém, pode acontecer no setor defensivo, já que Jordan retorna após cumprir suspensão.

Felipe Endres lamentou a falta de vitórias e reconheceu que o momento é delicado. “A gente fica triste e lamenta porque estamos trabalhando para ganhar, mas infelizmente não estamos conseguindo a vitória. Ninguém quer viver essa situação, com a pior campanha (na era dos pontos corridos). É um momento muito ruim e delicado, mas seguiremos lutando”, garantiu.

ATLÉTICO-GO

O técnico Marcelo Cabo não deve mexer muito no time que empatou por 1 a 1 com o Juventude. Mas o atacante Zé Roberto, que abriu o placar contra os gaúchos, pode ganhar nova chance no time titular. Assim, Montenegro ficaria como opção.O goleiro Fernando Miguel está recuperado de virose e confirmado. Já seu substituto Luan Polli foi liberado para acompanhar o nascimento de seu filho, abrindo vaga para Kozlinski entre os relacionados.

Marcelo Cabo destacou a importância da vitória, mas salientou que o time não deve se basear na posição do adversário. “A gente não pode rotular nenhum adversário pela posição. Nossa obrigação é sempre vencer os jogos e é isso que vamos buscar. Não podemos tirar um parâmetro da Chapecoense pela posição no campeonato”, alertou.