Chapecoense x Flamengo – Diante do lanterna, Rubro-Negro tenta embalar para seguir na cola do Atlético-MG – Futebol Interior

Chapecó, SC, 07 (AFI) – Apenas uma partida irá movimentar as disputas da 30ª rodada do Brasileirão na noite desta segunda-feira (09). Vindo em uma maratona de jogos com quatro jogos nesta última semana, o Flamengo tenta embalar após vencer o Atlético-GO na última sexta-feira para seguir na briga pelo título. Fora de casa, o time Rubro-Negro irá visitar a lanterna Chapecoense, na Arena Condá, às 20h.

Atualmente com 53 pontos, o Flamengo aparece na terceira colocação, atrás de Atlético-MG e Palmeiras que já entraram em campo nesta rodada e venceram. O Galo lidera a competição com 65 pontos e o alviverde paulista tem 55. Caso vença, o Flamengo volta para a segunda posição.

Já a Chapecoense vive um momento totalmente diferente na tabela. Com apenas uma vitória em 30 jogos e com o rebaixamento iminente, o time catarinense está na lanterna desde o começo da competição e soma apenas 14 pontos. O Bahia, que é o primeiro time fora do Z4, tem 34.

CHAPECOENSE

Sem suspensos, a Chapecoense deve enfrentar o Flamengo com a mesma equipe que ficou no empate sem gols diante do Cuiabá, no meio da semana, em jogo adiantado pela 31ª rodada do Brasileirão. O duelo poderá deixar encaminhado o rebaixamento da equipe catarinense à Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar das dificuldades, Felipe Endres parece ter achado o time considerado ideal da Chapecoense e deverá repeti-lo. Destaque para o trio ofensivo, formado por Kaio Nunes, Anselmo Ramon e Mike.

A lista de desfalques, por lesão, da Chapecoense continua extensa, com Bruno Silva, Léo Gomes, Felipe Santana, Perotti, Tiepo, Renê Júnior e Vagner.

“Precisamos fazer o que fizemos durante a semana. É um trabalho mental e temos que manter esse foco. Sabemos da dificuldade e temos que manter a guarda alta. A nossa luta é conta nós mesmos. O objetivo é manter a postura que tivemos no jogo passado”, disse Felipe Endres.

FLAMENGO

O técnico Renato Gaúcho também terá desfalques. Isla, convocado para a seleção do Chile, e Andreas Pereira, suspenso, estão fora. Andreas Pereira, David Luiz, Diego Alves e Thiago Maia também não foram convocados por desgaste físico, lesão ou precaução. Arrascaeta, Filipe Luís, Diego e Pedro estão se recuperando fisicamente após lesões.

“Enquanto houver chance eu vou brigar pelo Campeonato Brasileiro. Nós não desistimos. A partida do dia 27 (final da Libertadores) é importante, mas nós temos esses jogos pelo Campeonato Brasileiro que servem para que a gente possa recuperar o ritmo de jogo pra alguns jogadores”, disse Renato Gaúcho.