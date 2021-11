Chapecoense x Juventude – Rebaixado com antecedência, Chape reencontra Jair Ventura – Futebol Interior

Chapecó, SC, 13 (AFI) – Rebaixado com oito rodadas de antecedência para a Série B, a Chapecoense enfrenta neste domingo, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC) buscando terminar de forma honrosa o Campeonato Brasileiro e já começar o planejamento para 2022. A partida é válida pela 32ª rodada da competição.

Com a vitória do Santos sobre o Rred Bull por 2 a 0 na última quarta-feira, a Chapecoense não pode mais ultrapassar o Bahia, primeiro time fora do Z-4.

O time catarinense poder atingir os mesmos 36 pontos do Bahia, porém não pode ultrapassar o time baiano no número de vitórias. Enquanto os baianos possuem nove vitórias, a Chape pode chegar no máximo a oito caso vença as oito rodadas restantes.

Chapecoense já está rebaixada

REENCONTRO

Neste domingo, a Chapecoense reencontra o técnico Jair Ventura, que comanda o Juventude. No período que esteve no comando da Chapecoense, Jair Ventura não conquistou uma vitória sequer no Brasileiro. Em 14 jogos (um deles pela Copa do Brasil), foram quatro empates e 10 derrotas, um aproveitamento de apenas 9,5% de aproveitamento.

Superintendente de futebol do clube catarinense, o ex-zagueiro Neto, sobrevivente no acidente aéreo na Colômbia, em 2016, pediu desculpas ao torcedor em entrevista nesta sexta-feira.

“Devemos desculpas ao torcedor pelo ano difícil. Muita gente que não está mais aqui também deve desculpa. Parece que a culpa é apenas de quem está aqui, mas pegamos uma situação muito difícil. As desculpas são por aquilo que aconteceu em campo. O torcedor não gosta (de perder), eu também não”, disse Neto

Para a partida, a Chapecoense tem um desfalque: o atacante Kaio Nunes, expulso diante do Flamengo, cumpre suspensão.

Guilherme Castilho é destaque do Juventude

LÁ EMBAIXO

A situação do Juventude também não é cômoda na tabela de classificação. O time gaúcho está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 33 pontos, três atrás do Bahia, primeiro clube fora do Z4. Apesar da péssima campanha, o Juventude vem embalado pela vitória na última rodada por 2 a 1 no clássico contra o Internacional.

Para a partida, o técnico Jair Ventura tem uma dúvida no setor ofensivo do time gaúcho entre Wescley e o experiente Wágner. Na defesa, o treinador contará com o retorno do zagueiro Vítor Mendes, que cumpriu suspensão na última partida. Ele deve entrar no lugar de Rafael Forster.