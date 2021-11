Chateado, treinador do CSA não joga a toalha pelo acesso – Futebol Interior

Maceió, AL, 13 (AFI) – O empate sem gols com o penúltimo colocado Confiança, em pleno Rei Pelé, na noite da última sexta-feira, não estava nos planos do CSA.

Chateado com o tropeço, o técnico Mozart evitou jogar a toalha em relação ao acesso e se apega à Série B do ano passado, quando Juventude e Cuiabá subiram com 61 pontos.

“Estou bem chateado com o resultado, porém nós temos seis pontos para disputar e vou me agarrar à Série B do ano passado, em que dois times subiram com 61 pontos”, disse o treinador azulino.

Mozart também aproveitou a entrevista coletiva para sair em defesa dos seus comandados, pois algumas vaias foram escutadas assim que o árbitro apitou o final do jogo.

“O que eu posso falar desses jogadores, pessoal? Entendo a insatisfação de uma pequena parte da torcida, porque os torcedores vieram em grande número e nos apoiaram do início ao fim… Eu não quero usar isso como muletas, mas, quando cheguei aqui, estávamos perto da zona de rebaixamento e hoje estamos lutando pelo acesso. Esses caras (os jogadores) tiveram uma recuperação tão grande no campeonato que tudo é possível”, finalizou.

Na sétima colocação, com 56 pontos, o CSA volta a campo no domingo que vem, contra o Coritiba, no Couto Pereira, e encerra sua participação diante do já rebaixado Brasil de Pelotas, em Maceió.