Chefs de Salvador participam de um dos eventos de gastronomia mais importantes do mundo

Entre os dias 18 e 20 de novembro acontece, em São Paulo, um dos mais importantes eventos de gastronomia do mundo: o “MESA SP”. Direcionado, este ano pelo tema: “Marco Zero – por um sistema alimentar que regenere Gaia”, o evento já se tornou parte do calendário oficial da cidade, e reúne três diversas frentes. A expectativa é receber mais de 20 mil visitantes.

O casal Dante e Katrin Bassi, chefs do conceituado restaurante Manga – situado no Rio Vermelho, serão dois dos convidados desta edição, e irão figurar ao lado de nomes como Alex Atala, Pía Léon, Jefferson e Janaína Rueda e Telma Shiraishi, neste grande evento.

Os dois participarão juntos, no dia 18 de novembro do MESA Ao Vivo, em que mais de 50 chefs aquecem as panelas e transmitem seu conhecimento em aulas práticas e degustações. Já no dia 19 de novembro, Katrin participa do Jantar Magno, que são jantares que acontecem em vários restaurantes da cidade, reunindo talentos brasileiros e estrangeiros em torno de menus exclusivos. A chef irá cozinhar no restaurante Aizomê, de Telma Shiraishi, ao lado das chefs Bel Coelho, Helena Rizzo e Janaína Rueda, em um menu explorando o mundo vegetal.