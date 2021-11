Chegou ao fim? Daniel Cady exclui fotos com Ivete Sangalo do Instagram

Daniel Cady excluiu as fotos ao lado de Ivete Sangalo de seu perfil do Instagram e deu início aos rumores sobre um possível término do casal. Na página da cantora, a ausência de fotos do marido também chama atenção, desde agosto o nutricionista não aparece em publicações dela.

O iBahia entrou em contato com a assessoria de Ivete Sangalo, que revelou não comentar sobre a vida pessoal da artista.

Vale lembrar que em outubro, o casal apareceu em clima de romance durante uma viagem para Trancoso, na Bahia. Alguns cliques foram compartilhados pelo próprio Daniel Cady, mas atualmente essas fotos foram removidas do perfil.