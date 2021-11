Christian se rende ao crime ao roubar Santiago em ‘Um Lugar ao Sol’

Parece que a imagem de bonzinho acabou para Cristian, em “Um Lugar ao Sol”. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, nos próximos capítulos da novela, Christian (Cauã Reymond) passará a participar das armações de Túlio (Daniel Dantas) e Ruth (Pathy Dejesus) e desviará dinheiro da empresa de Santiago (José de Abreu).

Depois de desmascarar Christian, Túlio obrigará o marido de Bárbara (Alinne Moraes) a ser conivente com as armações na Redentor em troca de seu silêncio. Segundo a colunista, Christian tentará se esquivar das ilegalidades, mas não vai conseguir. Túlio fará com que ele assine diversos documentos irregulares.