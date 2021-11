Chuva provoca desabamento de teto de garagem no Rio Vermelho

O teto da garagem de um prédio localizado no bairro do Rio Vermelho desabou na tarde desta terça-feira (30). O acidente aconteceu por volta de 15hrs. De acordo com os moradores, ninguém ficou ferido e a estrutura cedeu por conta das fortes chuvas.

Os veículos que estavam sob a garagem foram danificados. Ainda não se sabe o valor dos danos e do prejuízo adquirido após o acidente.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), recebeu até as 16 horas desta terça, 36 solicitações, destas 21 orientações técnicas, 2 casos de infiltração, 4 ameaças de queda de árvore, 3 ameaças de deslizamento e 3 ameaças de desabamento . Os maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas foram registrados na Base Naval de Aratu 27,4mm, Caminho das Árvores 26,8 mm e Mirante de Periperi 25mm.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real através do site www.codesal.salvador.ba.gov.br.