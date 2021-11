Cielo abre matrículas para programa de estágios 2022

A Cielo, empresa de pagamentos eletrônicos, abriu inscrições para seu programa de estágio focado em estratégia e finanças. Podem participar, estudantes de graduação ou tecnólogo que cursam o último ou penúltimo ano de graduação em cursos de ciências exatas, engenharias, administração ou economia.

Em relação aos requisitos, é necessário ter inglês avançado, disponibilidade para atuar em Barueri (SP), e noções básicas ou interesse em aprender ferramentas estatísticas e manipulação de Dados (SaS, SQL, Python e Power BI).

A Cielo oferece bolsa-auxílio de R$ 1.800 se estiverem no penúltimo ano do curso e R$ 2.000 se cursarem o último ano, além de assistências médica e odontológica, previdência privada, auxílio-refeição e alimentação, fretado, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida e Programa “De Bem com a Vida”, que inclui uma série de atividades voltadas para a qualidade de vida e saúde mental dos colaboradores.

Ainda de acordo com informações da empresa, o programa é para todas as pessoas, independentemente de idade, etnia, pessoas com deficiência, gênero, orientação sexual e religião.

Desde a primeira semana, os selecionados receberão treinamentos exclusivos, da Universidade Cielo em um uma trilha de desenvolvimento profissional e pessoal. Além de integrar com os demais estagiários e trocar experiências.

A primeira etapa do processo seletivo é composta pela realização do cadastro completo via Plataforma Online e realização da avaliação GMAT, teste de aptidão lógica e verbal em inglês com objetivo de avaliar o raciocínio e capacidade analítica dos candidatos. As pessoas selecionadas irão para uma segunda etapa de entrevistas com Gestores e Coordenadores da área.

Os interessados devem se inscrever por este site até o dia 5 de dezembro. O início do programa está previsto para janeiro de 2022, com duração de até 24 meses. As informações são da JC Concursos.