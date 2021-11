Cinco formas de você, estudante, aproveitar a Black Friday; veja descontos em faculdades

O dia de promoção mais esperado pelos consumidores, a Black Friday, sempre marcada para a última sexta-feira do mês de Novembro, chega com promoções para todos os públicos, inclusive para os estudantes e aqueles que almejam o ensino superior. Confira os descontos exclusivos em cursos técnicos, escolas de línguas, instituições de nível superior e pós graduação.

Começar a Graduação:

Para você que tem o sonho de ingressar no ensino superior, esse é o momento! Cerca de 6 mil faculdades já estão participando as promoções da Black Friday, dentre elas estão sendo ofertadas mais de 11 mil bolsas em cursos presenciais e EAD. A faculdade Cruzeiro do Sul tem descontos de até 70% em todo curso, na modalidade EAD, além de isenção na matricula. A Universidade da Franca (UNIFRAN) e Universidade Cidade de SP (UNICID) tem casos em que as mensalidades chegam a R$ 100,00.

É possível escolher entre bacharel, tecnólogo, licenciatura e tecnológico.

Curso de idiomas:

Sempre quis falar inglês? Quer ganhar destaque no trabalho por dominar outra língua? Na Black Friday o ‘Quero Bolsas’ está com descontos em cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Alemão. Com bolsas de 60% para todo o período do curso e mensalidades a partir de R$ 29,99.

Curso técnico:

Com os mais variados cursos técnicos como de enfermagem, segurança do trabalho, administração e veterinária, a procura e a demanda de descontos cresceu nesse mês de Novembro. Mensalidades com 70% de desconto no ‘Quero Bolsas’ mesmo na modalidade presencial, sem a necessidade de comprovar renda.

Pós-graduação:

Aquela pós tão sonhada pode ser garantida agora na Black Friday, o ‘Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA)’ está ofertando vagas que podem ser parceladas em até 12 vezes. Com a possibilidade de desconto de 70% em mais de 300 cursos nas mais variadas áreas do conhecimento. As promoções também estão disponíveis para MBA.

Livros:

Para um bom estudante não poderia faltar os descontos em livros e e-books, afinal, ninguém aguento ter que ler tudo no bom e velho PDF, não é? Na Amazon e no site da Saraiva os livros já estão com até 80% de desconto e a nova geração do Kindle está saindo com R$ 100,00 de desconto para os assinantes do AmazonPrime.

* Sob supervisão e orientação da repórter Cláudia Callado